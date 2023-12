Proseguono gli eventi organizzati dal Comune a Boville Ernica per le festività natalizie. Sabato "La Tombolata" a cura dell'associazione Pro Loco, museo civico, alle 21. Il 25 dicembre l'evento "È Natale!", Passeggiata di Babbo Natale e degli Zampognari per le vie del centro, dalle ore 9.30 in collaborazione con la Pro Loco. Il 26 dicembre "Concerto di Natale" a cura del complesso bandistico Aurora nella chiesa San Pietro, alle 17. Il 27 dicembre "Chi ha rubato i vestiti di Babbo Natale?" spettacolo di burattini, Museo Civico, alle 17. "La Tombolata" a cura dell'associazione Pro Loco, museo civico alle 21. Il 29 dicembre "Preziosi Gioielli", laboratorio didattico creativo, sala consiliare (15.30 e 17). Per info e prenotazioni 351 9788028. Il 30 dicembre "Natale InCanto", concerto della corale "Maestro Maria Fratarcangeli", museo civico ore 21. Altri eventi fino all'Epifania.