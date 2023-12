Dopo il grande successo con la prima edizione dello scorso anno, la "Notte Gospel" farà probabilmente il bis anche domani. Si svolgerà infatti a Frosinone, nella chiesa di San Paolo Apostolo (zona Cavoni) l'evento musicale natalizio organizzato da AF Live che vedrà l'esibizione di Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers.

Originaria di Pittsburgh, in Pennsylvania, dove è stata coinvolta attivamente nella comunità musicale e religiosa, la cantante è direttrice musicale alla Central Baptist Church di Pittsburgh e a capo di The RenBurn Music Group, una compagnia musicale itinerante internazionale la cui missione è di fornire e promuovere la pace, l'amore e l'armonia universali attraverso la musica, l'istruzione e la formazione per l'umanità.

Nella sua lunga carriera, Deborah ha cantato anche per il presidente Obama, oltre ad avere registrato e lavorato con i più grandi nomi del gospel come Marvin Winans, Vickie Winans, Daryl Coley, Vanessa Bell Armstrong, Yolanda Adams, la defunta Danniebelle Hall e il Reverendo James Moore. La cantante crede che la sua forte fede richieda di offrire l'eccellenza in ogni area della sua vita e si impegna a fare proprio questo.

The New Millennium, come spiega bene il nome scelto, è un gruppo nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio e formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief, già creatore e leader di vari gruppi di fama mondiale. La formazione raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale per creare un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Il gruppo ha all'attivo centinaia di concerti in tutta Europa, compresa l'Italia dove si è esibito in prestigiosi teatri, fra cui il Donizetti di Bergamo, la chiesa di San Marco a Milano, il teatro Olimpico di Roma e la Saschall di Firenze. Durante la "Notte Gospel", accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno neppure i grandi temi tradizionali nelle versioni più amate dal grande pubblico.

La formazione americana regalerà una coinvolgente ed emozionante esibizione che arriverà diritto al cuore dei presenti che si ritroveranno piacevolmente coinvolto in un dialogo interattivo sin dai primi brani.

L'appuntamento è quindi immancabile, domani alle 19 nella chiesa di San Paolo Apostolo di Frosinone, per accendere il Natale con calore e spiritualità. L'ingresso è gratuito.