Grande successo di pubblico per i concerti che, nello scorso fine settimana, hanno avuto come protagonista il coro Cai di Frosinone. Sabato 16, alla presenza del primo cittadino del capoluogo Riccardo Mastrangeli, la chiesa della Sacra Famiglia di Frosinone ha aperto le sue porte per accogliere il concerto "Aspettando Natale" che ha visto il Coro Cai di Frosinone, diretto da Giuseppina Antonucci, e il maestro Stefano Cavese al pianoforte, protagonisti di un pomeriggio che ha regalato emozioni in musica e parole che hanno fatto riflettere sul senso più autentico della festa più amata dell'anno.

Il concerto è stato replicato il giorno successivo ad Arnara. L'organizzazione è stata a cura della Pro loco, che ha organizzato l'evento nella splendida chiesa di San Nicola gremita di gente che ha accolto con applausi il Coro Cai di Frosinone.