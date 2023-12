È in programma domani alle 18 nel palazzo comunale di Anagni il concerto dell'Orchestra giovanile di jazz di Roma diretta da Mario Raja. L'evento è organizzato dalla Scuola popolare di musica di Testaccio in collaborazione con il Comune di Anagni e l'associazione Asso Jazz Music Fest.

Giunta al sesto anno di attività, l'Orchestra continua il lavoro sulle composizioni originali dei propri componenti ma non mancano omaggi ai grandi compositori del jazz come Duke Ellington, Charles Mingus, Thelonious Monk e Carla Bley.

Formata da giovani sotto i trentacinque anni, è nata nel 2017 per iniziativa della Scuola popolare di musica di Testaccio che, dopo aver indetto un bando cittadino, ha selezionato quattordici giovani musicisti.

Uno degli scopi principali è quello di sviluppare al meglio le potenzialità dei singoli esecutori nell'esperienza collettiva dell'organico, collocandosi come punto di riferimento anche professionale dei giovani musicisti.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2023 sullo spettacolo dal vivo e prevede un programma complessivo di dodici concerti, fino al 26 dicembre, nei comuni di Paganico Sabino, Anagni, Tivoli, Frosinone, Orte, Cantalice, Poggio Mirteto e Roma.

Dal 2018 a oggi l'Orchestra ha tenuto oltre ottanta concerti, esibendosi in vari comuni del Lazio (Bassano Romano, Calcata, Civitella D'Agliano, Formia, Terracina, Grottaferrata, Itri, Ariccia, Minturno, Civitella D'Agliano, Artena, Cantalupo in Sabina, Paganico Sabino, Castelnuovo di Porto, Bassano in Teverina), a Villa Parisi (Monteporzio Catone) per il festival Dimore Sonore, Villa d'Este e a Roma (Ostia, Musei Capitolini, Casa del Jazz, Sala Concerti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Liceo Montale, Teatro Villa Pamphili, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali).

I protagonisti

Questo l'elenco di quanti si esibiranno: Marica Calogero (voce), Francesco Notaristefano (clarinetto), Alessio Bernardi (sax alto), Marta Fratini (sax alto), Matteo Marseglia (sax tenore), Filippo Bianchini (sax tenore), Federico D'Angelo (sax baritono), Ludovico Franco (tromba), Iacopo Teolis (tromba), Andrea Glockner (trombone), Simone Sansonetti (chitarra), Andrea Saffirio (pianoforte), Alessandro Bintzios (contrabbasso) e Cesare Mangiocavallo (batteria).

La direzione e gli arrangiamenti sono di Mario Raja. Info al numero 320.9454684.