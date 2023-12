Fervono i preparativi per il grande evento in programma domenica prossima, 17 dicembre, al Parco Matusa di Frosinone. L'appuntamento è fissato alle ore 15, con il concerto del coro "Piccoli pastorelli" diretto da Ilaria Cretaro. Seguirà l'esibizione canora degli allievi della maestra Marta Mastracco e quella della scuola di ballo "Kriss Dance". Ospite della manifestazione Mario Vattese, presenta Fabio Fax. In programma attività di animazione e attrazioni per i bambini con le mascotte e Babbo Natale fino alle ore 18.30.

Gli organizzatori della "Live Music Eventi" e della "New Talent" invitano tutti all'appuntamento di domenica pomeriggio e ringraziano il Comune di Frosinone, il sindaco Riccardo Mastrangeli, il consigliere Corrado Renzi e l'intera amministrazione per la collaborazione fornita.