Grande successo e partecipazione di famiglie con i loro bambini all'apertura della Casa di Babbo Natale nell'ambito dell'iniziativa "Natale del Borgo Castello", appuntamento che si rinnova ogni anno su iniziativa degli stessi residenti del caratteristico borgo medievale. Un angolo di Roccasecca che in occasione delle solennità natalizie si veste a feste con addobbi, decorazioni, tantissimi presepi, e alberi di Natale, tutto secondo una particolare motivazione. Tutti lavori realizzati, sia nell'allestimento della Casa che degli alberi natalizi, con il recupero di un'arte antica praticata dalle nonne da tramandare alle nuove generazioni, quella dell'uncinetto.

Un'arte che arricchisce la casa di Babbo Natale nelle forme più varie, dai decori delle pareti a quelle dell'albero nelle forme più diversificate: palline, fiori, quadri e oggettistica varia. Per i decori degli alberi del borgo invece la proposta educativa è stata quella della diffusione della cultura del riciclo artistico – creativo di materiale usato: capsule e cialde per il caffè, tessuto di tulle e organza. Questo nella consapevolezza che bisogna dare sempre una seconda possibilità, per un cambiamento in positivo.

Un borgo che dall'apertura del "Natale al Castello" sta ricevendo tante visite per ammirare i tanti artistici presepi presenti nei vari vicoli, insieme ai tre particolari alberi: della Speranza, voluto dopo il difficile momento della pandemia, di Donna Teodora, nell'importante momento del Triennio Tomistico, e delle Fontane, veri pregi artistici della storia del Borgo Castello. Momento di grande gioia ed entusiasmo all'arrivo di Babbo Natale, subito attorniati da tantissimi bambini che gli hanno consegnato la loro letterina. Presenti per l'occasione il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, con il vice e assessore alla cultura Valentina Chianta.