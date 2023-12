Sabato prossimo, 16 dicembre, super ospite al Cotonificio, la disco più glamour della provincia di Frosinone. A far scatenare il pubblico sarà Umberto Smaila, straordinario showman, che ha appena tagliato il celebre traguardo dei seimila concerti in Italia e all'estero. Sarà una serata 90 special tutta da gustare.

Un dinner show unico, che vedrà la partecipazione, oltre che dell'artista veronese, anche di Stefano Volpi dj, di Raffaele Martini voice e di Nick Peloso. Ingresso alle 21 per le prenotazioni restaurant e dalla mezzanotte per la discoteca.

Un antipasto magnifico di altre tre serate in programma al Cotonificio: sabato 23, lunedì 25 dicembre per brindare dopo il cenone di Natale e per il 31 dicembre, per un capodanno memorabile. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3926891653