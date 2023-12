Anche quest'anno la manifestazione "Il Borgo diventa presepe", giunta alla sua seconda edizione, ha riscosso un notevole successo. Domenica scorsa, infatti, centinaia di persone hanno visitato e ridato vita a uno dei più antichi borghi ceccanesi: la Borgata. Sono stati tanti i presepi esposti dagli abitanti del borgo e dagli artisti ceccanesi. E poi buon cibo, tanta amicizia e solidarietà.

Ancora una volta, le associazioni coordinate dalla Pro loco si sono messe insieme e hanno realizzato qualcosa di bello per Ceccano, aiutandosi reciprocamente, attraendo in città per l'occasione anche numerosi visitatori dai centri vicini. Apprezzatissima è stata la visita guidata al borgo e il ricordo di Ersilia e del suo albero che addobbava ogni Natale, realizzata dall'associazione culturale "La Lanterna", oltre alla divertente tombola solidale estratta dal mister Tonino Tomassi che tanto ama la sua Ceccano. I partecipanti alla tombolata hanno deciso, tutti insieme, di donare il ricavato alla Caritas parrocchiale per aiutare le famiglie ceccanesi in difficoltà.

Il presidente della Pro loco, Danilo Diana, ha ringraziato pubblicamente gli abitanti della Borgata per l'accoglienza e tutte le associazioni che hanno partecipato alla riuscita dell'evento. "Uniti si vince sempre e si possono fare grandi cose", sottolineano gli organizzatori.