Musica, arte e cultura. Questi gli ingredienti dell'evento "Territori", alla sua prima edizione, organizzato dall'associazione culturale no-profit "Pofi Reggae Soldiers Crew", organizzatrice anche del Bomboklat Festival, e patrocinato dal Comune di Pofi, che domenica 17 interesserà il museo preistorico e la sala conferenze nella biblioteca comunale. Eventi "no stop" dalle 17 all'una. Alle 18 opening bar e food zone, dove sarà possibile mangiare e bere per tutta la durata dell'evento prodotti di prima scelta e cibo accuratamente selezionato con prodotti del territorio. Sempre alle 18, visite guidate al museo preistorico e laboratorio con argilla per bambini.

Alle 18.15, nella sala conferenze, il talk "Terra di ballarella, tra teatro e antropologia" a cura di Giulia Germani, mentre alle 19 "Home by Sandro Miller", a cura di Dieci Minuti Film Festival. Alle 19.30, sempre al museo preistorico, Diego Nota presenterà il nuovo album "A forma di Nota". Alle 21.30 dj set con Bmbkt sound (extended session). Esposizioni a cura di Graziano Molinari & Walter Corneli, Eleonora Andreozzi, Eleonora Di Ruscio e Michele Hagopian. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il presidente dell'associazione "Pofi Reggae Soldiers Crew", Daniele Corrado Marchetti, ha parlato dell'obiettivo di questo evento, teso proprio «a valorizzare il nostro territorio e i territori che ci circondano. Il museo preistorico di Pofi accoglie al proprio interno reperti di grande valore e ha una storia molto importante. Con questo evento andremo a coniugare la musica con il territorio e con l'arte visto che, oltre alle visite guidate all'interno del museo, ci saranno dei live musicali, delle esposizioni, dei talk, quindi un evento che, come sempre, per noi di Bomboklat, tende a valorizzare il territorio. Abbiamo sempre grandi aspettative, ci aspettiamo una bella affluenza, siamo un'associazione ambiziosa, che punta a portare persone a visitare il nostro borgo e il nostro museo. Ci tenevo a sottolineare che l'ingresso è assolutamente gratuito perché vogliamo permettere a tutti di partecipare agli eventi senza lucrare».