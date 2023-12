Immenso, straordinario successo per la quattordicesima edizione della Festa del Broccoletto che secondo tradizione si è tenuta in Città in occasione della solennità dell'Immacolata. Migliaia di persone arrivate da ogni parte, anche da fuori regione, hanno letteralmente invaso via Roma, la cosiddetta piazza Longa, per vivere un evento gastronomico che cattura davvero il palato perle particolarità dei piatti tipici, legati alla tradizione locale, tutti a base di broccoletti.

Nella parte alta di Roccasecca trovare un parcheggio era praticamente impossibile se non a centinaia di metri dal luogo dell'evento. Ma si può anche parlare di una vera e propria invasione di camper, mai tanti visti a Roccasecca. Fin dalla mattinata, man mano che la piazza Longa si riempiva, il profumo dei piatti in preparazione catturava davvero il palato. Intorno a mezzogiorno evidenti le lunghe file ad ogni postazione, perché i buongustai hanno voluto davvero mangiare di tutto. Un'organizzazione davvero perfetta, in cui è filato liscio, fatta uno staff di veri professionisti del settore.

Ognuna delle dodici postazioni, compresa quella per celiaci, ha preparato varie pietanze, ma tutte con la stessa base, il broccoletto roccaseccano, o rapa catalogna.

Per questo hanno dato il meglio di loro: La Magnolia, Sabot Bakery Cafè, The Brothers, Le Tre Coccinelle, Il Caveau di Caprile, Giacinta Moretta, Pizz Art, Bar Centrale, Macelleria Munno, Associazione Terra del Lavoro, La Bottega del Celiaco, e Caffè Via Veneto.

Ma il colpo d'occhio è andato anche sul mercatino dei prodotti tipici locale dell'artigianato, altre peculiarità gastronomiche e tantissimi lavori artigianali in cui ancora la mano di veri artisti/e protagonista. In particolare per l'addobbo natalizio della casa si poteva trovare di tutto e di più. A chiudere la serata l'aspetto musicale da parte della mitica band locale, "Chiss Chi So'Show" con Silvio Tedeschi, Fabrizio Marinelli e Alessi Marsella, un gruppo che entusiasma facendo divertire le piazze in ogni dove. Senza dubbio una straordinaria giornata di festa e degustazione a Roccasecca.