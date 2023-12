Parte domenica la seconda edizione del "Borgo diventa presepe", nello storico quartiere di Borgo Berardi.

La Rete di associazioni e la Pro Loco si sono attivati per rivitalizzare uno dei più antichi borghi della città, dove anticamente venivano realizzati dai residenti presepi artistici all'esterno delle proprie abitazioni con minuzia di particolari. La Borgata era un punto focale per la città. Costruito dal marchese Berardi, il quartiere diventò luogo di residenza per molti lavoratori dell'ospedale "Santa Maria della Pietà" e del saponificio Annunziata. Proprio in questo angolo caratteristico di Ceccano, domenica mattina verranno inaugurati i presepi con una visita guidata.

Alle 12 si aprirà il percorso eno-gastronomico con cibi appartenenti alla tradizione locale (polenta, gnocchi, salsicce caciocavallo, dolci e tanto altro). Nel pomeriggio il "mitico" Tonino Tomassi e gli amici della Madonna della Pace saranno i protagonisti di una tombolata solidale il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza. Quindi, ci sarà l'intitolazione di un albero a Ersilia, "storica" bidella della ex scuola di Borgo Berardi, che in tanti ricordano per la sua generosità e la sua dedizione ai bambini con maggiori difficoltà.