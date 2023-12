Musica, aperitivo e un clima di festa. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha aperto questa sera palazzo Munari a tutti i cittadini di Frosinone. E lo ha fatto organizzando un concerto di musiche natalizie e classica curato dai "Lys Ensemble". Il tutto accompagnato da un ottimo buffet offerto in aula. Un'iniziativa che ha avuto una grande partecipazione. Il tutto si inserisce in ricco programma natalizio fino al 7 gennaio e che si sta svolgendo in questi giorni.