Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica prossima torna in piazza Vittorio Emanuele a Pofi la "Tombolata vivente... a colori", organizzata dall'associazione "Pofi a colori". Alle 12.30 pranzo con gli "AnimaTombola", alle 15.30 la loro presentazione, e alle 16 inizio della tombolata. Un viaggio intrapreso lo scorso anno, quello dell'associazione "Pofi a colori", presieduta da Diego Berardi, con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il borgo ciociaro. Il gioco si svolge secondo le normali regole della tombola, in cui protagonisti sono gli "AnimaTombola", in ragione dei classici novanta numeri, pronti ad animare il sacchetto gigante mentre attendono la loro estrazione, per essere successivamente guidati dalla mano animata, che li condurrà sul tabellone gigante sito al centro della piazza.

Vestiti, mano, tabellone gigante sono stati realizzati interamente in maniera artigianale. L'edizione di quest'anno avrà come tema quello dell'inclusione, con il sottotitolo e sarà realizzata in collaborazione con l'associazione "MulticomunicaMente", grazie alla quale saranno presenti le interpreti Lis, con l'associazione di volontariato "Gruppo Peter Pan" che opera a Castro dei Volsci, e con "Casa dell'amicizia" di Ceccano, che accoglie persone con disabilità fisiche, sensoriali e psichiche. La tombolata è completamente gratuita, con cartelle offerte dall'organizzazione, così come i premi messi a disposizione. L'evento è patrocinato dal Comune.

«Lo scorso anno abbiamo avuto una grande affluenza di pofani e di tanta gente venuta da fuori – ha detto Diego Berardi – Quest'anno si prevede un'affluenza ancora maggiore perché abbiamo lavorato molto sulla pubblicità. Abbiamo già ricevuto parecchie adesioni per partecipare come "Anima Tombola" da Roma, Sora, Maenza, e questo ci lascia presagire una buona partecipazione soprattutto dai paesi limitrofi. Quest'avventura la condivido con altri amici del consiglio direttivo dell'associazione, che sono Paolo D'Amici, Giovanna Celenza e Claudia Palombi. Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff di "Pofi a colori", composto dai nostri amici sempre pronti e disponibili in tutte le occasioni».