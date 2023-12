Domenica scorsa, il sindaco Maurizio Cianfrocca e il delegato comunale alla cultura e al turismo hanno presentato il calendario 2024 della città di Alatri e il ricco programma natalizio che si svolgerà da venerdì 8 fino al 7 gennaio 2024. Il giorno dell'Immacolata via al clima di festa con l'apertura dei mercatini in piazza Santa Maria maggiore, l'inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio davanti al Municipio, il countdown per l'accensione delle luminarie.

Intanto, sono già attivi i laboratori per i ragazzi che, da qualche giorno, sono protagonisti nei locali del chiostro di San Francesco, previste poi tante attività collegate con il villaggio di Babbo Natale presso piazza Regina Margherita.

«Un periodo natalizio - ha detto Sandro Titoni - pensato per le esigenze che vanno dai più piccoli ai più grandi.

Questi sono solo alcuni degli eventi che si svolgeranno, perché tante sono le associazioni che daranno vita alle attività programmate non solo nel centro storico, ma anche nelle tante contrade del territorio cittadino, segno tangibile di collaborazione e di unione. "Unione" che si è consolidata anche con i privati che supportano le tante iniziative messe in campo. La magia del Natale è anche questa, vedere che tante persone hanno come obiettivo comune far vivere la nostra città e con tanto impegno e molte volte sacrifici contribuiscono a far risplendere la nostra Alatri. Grazie a tutte le associazioni, grazie ai tanti privati, grazie alle tante persone che lavorano dietro le quinte che ci faranno vivere, ne sono certo, un Natale emozionante. La magia del Natale sarà davvero "unica" solo se riempita dai sorrisi di tutti».