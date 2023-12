È entrata nel vivo la magia del Natale a Cervaro, che mai come quest'anno abbraccerà tanti temi: dalla musica, alla prevenzione. Si partirà domani, martedì 5 dicembre, nella sala consiliare con il convegno "Il silenzio non aiuta", promosso dall'associazione "La Rosa di Cassino", per sottolineare il ruolo fondamentale dell'identificazione dei fattori di rischio dell'Alzheimer e delle malattie degenerative ed accendere i riflettori sui disagi del malato e di chi se ne prende cura.

A seguire, dopodomani mercoledì 6 dicembre, presso l'istituto comprensivo del paese, il convegno "Le istituzioni al servizio della comunità" per sensibilizzare ti più giovani sull'importanza della legalità e del rispetto degli altri attraverso il senso civico. Al termine dell'incontro, il Comune "darà luce" al Natale cervarese con l'accensione delle luminarie, affisse sia in centro che nelle periferie.

Domenica 17, grazie alla partecipazione delle associazioni, sarà inaugurato il mercatino permanente nella piazza principale del paese. A coronare il momento, il primo concerto natalizio, a cui farà seguito il tradizionale appuntamento musicale del 26 dicembre. E grazie all'impegno della Pro loco, il paese avrà l'occasione celebrare anche l'Epifania.

"Abbiamo promosso una serie di iniziative per tenere viva la nostra comunità e accendere i cuori dei nostri cittadini", afferma il sindaco Ennio Marrocco. Che aggiunge: "Mettere in piedi una rassegna di eventi, soprattutto in questo periodo, vuol dire emozionare e scaldare il cuore di tanti cittadini, soprattutto di coloro che in questa fase vivono momenti di difficoltà, a cui noi non faremo mancare la nostra vicinanza".

Gli fa eco l'assessore alla Cultura Luigi Gaglione: "Con gli appuntamenti di questa settimana, si apre ufficialmente la stazione natalizia cervarese. Abbiamo incentivato un calendario dinamico che comprende numerosi eventi e promette di far vivere ai cittadini la magia del Natale, con spettacoli, mercatini, concerti e iniziative capaci di coinvolgere ogni fascia di età". Prosegue: "Grazie al protagonismo delle associazioni della città, questa iniziative rappresentano l'affermazione dell'impegno a rendere il Natale a Cervaro un momento indimenticabile, capace di avvicinare le persone, stimolare la partecipazione e riempire le strade di sorrisi e allegria".

Poi, sottolinea: "Nell'ottica di una ottimizzazione dei costi, quest'anno come Comune abbiamo deciso di acquistare le luminarie che in questi giorni illumineranno il paese, dal centro alla periferia, al posto di prenderle in affitto. Con un notevole risparmio in termini di risorse economiche".