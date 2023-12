Nonostante il tempo incerto di ieri pomeriggio, si è svolta l'attesa "Passeggiata del ricordo" sui luoghi del bombardamento della città, già rimandata da domenica 12 novembre per le condizioni meteo avverse. La camminata, realizzata in forma ridotta e organizzata dalle associazioni "Cultores Artium", Pro Loco, "Battaglia di Cassino" e "Italy War Route" ha toccato alcuni punti del centro storico interessati dalle incursioni belliche, avvenute tra il novembre 1943 e il maggio 1944.

Nella prima tappa di Piazza Municipio, dopo i saluti iniziali ai partecipanti, è cominciata la narrazione dell'evento, corredata dalle cartoline e dalle fotografie antiche di Ceccano. Immagini che hanno fatto da sfondo alle vicende storiche a cavallo tra il periodo del Ventennio e quello degli anni del Secondo conflitto mondiale, riportate da più voci narranti. Oltre all'intervento del presidente della "Cultores Artium" Andrea Selvini, Francesco Compagnone ha illustrato le date e gli episodi bellici a livello nazionale e poi locale.

Quindi, è seguito il prezioso contributo dell'architetto Vincenzo Angeletti Latini, che ha spaziato fra date, vittime civili, storie e i cosiddetti "caduti di pietra", ovvero quei luoghi scomparsi per le distruzioni belliche. Prezioso anche l'intervento della regista Beatrice Mancini, che ha concluso il piccolo tour nel palazzo di famiglia, raccontandone la storia e le vicende dei suoi antenati, fino ad arrivare agli ingenti danni di guerra subiti dall'edificio, che i presenti hanno potuto visitare parzialmente nella parte dell'atrio, in via del tutto eccezionale.