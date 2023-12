Aneddoti, storie vissute da Pechino fino a New York e raccontate in prima persona. Claudio Pagliara coinvolge il lettore alla scoperta dei due Paesi più potenti al mondo, in competizione per la leadership del ventunesimo secolo. Ma c'è davvero il rischio di vivere una terza guerra mondiale? Il giornalista e corrispondente Rai da New York, con il suo ultimo libro "La tempesta perfetta", spiega tutte le tensioni e gli equilibri geopolitici internazionali.

Un viaggio, appunto, che non poteva non presentare proprio nella sua città, Frosinone. Tante le persone che non hanno voluto rinunciare all'interessantissima "lezione", o meglio chiacchierata, di politica internazionale, moderata dalla giornalista Laura Collinoli. Giovedì sera, infatti, Pagliara ha illustrato il saggio nella sala del "Caffè Minotti" di via Marittima. In prima fila anche il sindaco Riccardo Mastrangeli, il questore Domenico Condello e il consigliere comunale Anselmo Pizzutelli. Un'iniziativa conviviale, un'apericena organizzata dal comitato civico "Laboratorio Scalo" con il presidente Luca Teatini che ha introdotto e accolto l'autore come se fosse a casa, con gli amici di sempre. Anche se, a detta sua, «mi avete fatto mangia' troppo».

Un viaggio da corrispondente

Un saggio scritto prima dello scoppio dell'ultimo conflitto israelo-palestinese, ma che ha come sfondo quello russo-ucraino. Un racconto messo nero su bianco soprattutto grazie al suo mestiere che l'ha visto corrispondente Rai a Pechino, a Gerusalemme e a Parigi. Oggi, invece, racconta agli italiani i principali avvenimenti dalla sede di New York, in un contesto mondiale in cui le democrazie sono sotto attacco. L'Ucraina invasa dalla Russia e la Cina che vorrebbe convertire Taiwan in un'autocrazia. Insomma, la tempesta perfetta che rischia di trascinare il mondo nella terza guerra mondiale? Dunque, chi governerà questo secolo? Claudio Pagliara parte dal ruolo chiave di Taiwan nello scontro tra Stati Uniti e Cina. «Un'isola poco più grande della Sicilia, con ventitré milioni di abitanti – ha raccontato Pagliara – che produce i microchip più avanzati del mondo ed è circondata da acque dove transitano migliaia di miliardi di dollari di merci all'anno, suo malgrado potrebbe innescare la scintilla della terza guerra mondiale: la tempesta perfetta ha qui il suo occhio del ciclone. Il vero problema è che questa potenza non è simile agli Stati Uniti ma impone rapporti economici che sono agli antipodi di quello che abbiamo cercato di difendere». A volte la democrazia ha un costo e se la Russia vincesse gli equilibri cambierebbero. Il giornalista Rai sostiene che in quel caso ci si potrebbe facilmente aspettare che anche la Cina metta le sue mani su Taiwan, con gli Usa che sicuramente andrebbero in suo soccorso.

Poi è stato analizzato il ruolo dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la pandemia. Quindi un momento dedicato a domande e curiosità. Non poteva mancare anche un riferimento a Henry Kissinger, ex segretario di Stato degli Usa scomparso mercoledì all'età di cento anni. Pagliara l'ha definito «un vero Machiavelli sulla gestione del potere, ma in ogni caso ha fatto uscire gli Stati Uniti dalla guerra in Vietnam». Insomma una figura contornata da luci e ombre. E, infine, spazio a selfie, dediche e ricordi dell'adolescenza trascorsa nel centro storico di Frosinone. Il tutto accompagnato da un ottimo bicchiere di vino.