"Osteothon", al via la prima edizione. Il 6 dicembre ci sarà il primo evento nazionale di osteopatia h24 "Osteothon" a Monte San Giovanni Campano. Ideato dal dottore Gerardo Palmisano fisioterapista - osteopata, specializzato in osteopatia pediatrica.

In cosa consiste "Osteothon"? «Osteothon è una maratona di 24 ore con trattamento osteopatici - spiega il dottore Palmisano - praticamente si effettuano terapie su pazienti per 24 ore, a ciclo continuo. questa iniziativa è nata per caso, parlando con i pazienti dell'ultima ora le 00,00/00,30, dicendo appunto perché non fare un ciclo continuo visto che lavori fino a tarda sera? Questa cosa mi ha fatto pensare e riflettere sul perché non farla davvero per una volta a scopo benefico? Quindi diciamo che è nata così un po' per caso un po' per gioco. Ma più per caso o gioco, è nata come una sfida lavorativa con i miei pazienti della durata di 24 ore, in più la sera stessa sono stato contattato da radio deejay per un'intervista, sono rimasti basiti quasi increduli nel sapere che la sera o meglio tutte le sere finissi così tardi di lavorare. Così tra i pazienti e l'intervista è nata l'iniziativa di fare un maratona chiamata "Osteothon", ovviamente il tutto a scopo benefico, il ricavato della giornata va in beneficenza, in più nella stessa giornata, ossia mercoledì 6 dicembre, ci saranno delle sorprese, dei personaggi importanti che verranno al centro, poi ci sarà la diretta tra mezzanotte e l'una su radio deejay così chi non potrà essere presente ci potrà ascoltare in diretta radio».

Il dottor Palmisano non sarà solo in questa iniziativa. Parteciperà anche il suo collaboratore fisioterapista-osteopata Stefano Vatini. «Insieme ci impegneremo a rendere la giornata piacevole oltre che costruttiva - ha aggiunto - vi aspetto mercoledì 6 dicembre dalle ore 9 per 24 ore ad "Osteothon" presso il centro fcc di Monte San Giovanni Campano, maratona di osteopatia a scopo benefico per regalare un sorriso a tutti.