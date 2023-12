Una guida per (ri)scoprire la certosa di Trisulti. Messe da parte tutte le polemiche dopo la gestione e la conseguente revoca alla Dignitatis Humanae Institute, la certosa di Trisulti ha avuto una nuova vita con incremento del numero dei visitatori e di interesse. Ecco allora una guida ricca di arte, di informazioni, di racconti, di foto inedite, di rivelazioni sulle sue storie segrete, dal medioevo ai tempi nostri. "Un giorno a Trisulti" è un appassionato viaggio dentro uno straordinario monumento nazionale che è prima di tutto un "bene comune" da conservare, difendere, valorizzare. Con questo obiettivo l'avvocato Maria Elena Catelli e la giornalista Paola Rolletta, hanno scritto un libro per raccontare la certosa come luogo di accoglienza, fraternità, spiritualità.

Domani alle 10.30, la Gottifredo edizioni presenterà "Un giorno a Trisulti. Guida ai luoghi e alle storie della certosa", un volume di 88 pagine al costo di 12 euro. L'appuntamento è nella sede dell'associazione in via Lisi, ad Alatri.

«Il progetto è nato quando io e Paola ci siamo conosciute per la costituzione della rete Trisulti bene comune e con le associazioni che si muovevano con il ministero contro la gestione alla Dhi - ricorda Maria Elena Catelli - E grazie alla passione, io per il lato storico-spiritula e lei per quello giornalistico. Da quando il ministero l'ha ripresa, la domenica si fanno visite guidate gratuite con Laziocrea, negli altri giorni se non fai visita guidata c'è solo una brochure. Andando lì molte volte, ci siamo rese conto che tantissima gente gira nella certosa ignara di quello che sta vedendo. E dato che una guida non esisteva, l'abbiamo scritta. L'abbiamo fatto per tutto il mese di agosto sulla base della documentazione raccolta. Gottifredo, anche sull'onda del successo mostra di Filippo Balbi, si è e resa disponibile e siamo arrivati a oggi. L'ultima guida, degli anni Settanta, è dei monaci cistercensi, che è l'unica esistita fino ad ora e di cui non si trovano più copie. Oggi è come una reliquia».

Dalla prefazione di padre Giulio Albanese si legge: «Prendere penna e calamaio con l'intento di scrivere una guida turistica su un sito religioso di antica tradizione è solitamente impegnativo. Nella certosa di Trisulti s'intrecciano fede, arte e cultura e, sulla sua storia, sono stati versati fiumi d'inchiostro. Era, dunque, necessario trovare un'originale chiave di lettura e un approccio inedito e avvincente. Paola Rolletta e Maria Elena Catelli sono riuscite brillantemente in questa impresa. La loro guida, infatti, non si limita ad accompagnare il visitatore nel vasto complesso della certosa, ma lo coinvolge anima e mente, nella sua storia millenaria, che ha inizio alla fine del X secolo».

Il libro si può prenotare scrivendo a ass.palazzogottifredo@gmail.com o telefonando al numero 0775440105 (dalle 9 alle 17). Le prossime presentazioni, a Frosinone, sono in programma il 4 dicembre all'enoteca Celani e il 7 dicembre da Mondadori, sempre in via Moro alle ore 18.