Dopo aver raggiunto il traguardo di aprire la propria barberia al Porpuro, Gabriele Fanfarillo, in arte "Gabriele the barber", anche per quest'anno è stato nominato giudice di gara all'evento internazionale di barbieri "Barber Convention" che si terrà a Roma il 3 e il 4 dicembre.

Gabriele The Barber sarà affiancato da Davide Shehu, suo braccio destro in barberia da un anno a questa parte, che con grande piacere è stato nominato ugualmente, e per la prima volta, giudice di gara. Per i due ragazzi partecipare a questa esperienza sarà un grande onore e un'occasione di crescita sia lavorativa che personale. Sarà un modo per rappresentare con grande soddisfazione la città di Alatri in una competizione internazionale tra le più note del settore. I due barbieri rivolgono infine un sincero in bocca a lupo a tutti i partecipanti alla kermesse.