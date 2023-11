Sabato 25 Novembre, presso il Comune di Arpino, è stato presentato il programma della manifestazione "Armonie di Natale 2023", l'itinerario musicale che, durante le festività natalizie, farà tappa in nove comuni della Provincia di Frosinone e un decentramento in provincia di Latina. L'evento, promosso dalle Associazioni "Assoflute" di Pontecorvo, "Ararart" di Castrocielo e "Le Tre Torri" di Roccasecca, quest'anno vede la collaborazione e il sostegno della XV Comunità Montana "Valle del Liri" e dei Comuni di Arpino, Castrocielo, Colfelice, Pontecorvo, Roccasecca, Trevi nel Lazio, l'Associazione Plotino di Castelforte e l'Associazione Arcanum et Fregellae di Arce.

Alla conferenza stampa, coordinata da Annamaria Crocenzo, hanno preso il Vice sindaco di Arpino Massimo Sera, il sindaco di Colfelice Bernardino Donfrancesco, il sindaco di San Vittore del Lazio Nadia Bucci, il sindaco di Castelforte Angelo Pompeo, l'Assessore allo sport di Castrocielo Giovanni Fraioli, Giuseppina Iannotta, presidente del consiglio Comunale di Roccasecca e i presidenti delle Associazioni Le Tre Torri, Fernando Riccardi e Piero Viccaro per l'Associazione Plotino di Castelforte.

Dopo un saluto del Vice Sindaco di Arpino, ha preso la parola Riccardo Riccardi che, in qualità di promotore e organizzatore della manifestazione, ha moderato gli interventi di tutte le autorità. Al suo fianco gli artisti Fabio Angelo Colajanni e Maristella Mariani che hanno illustrato la parte artistica del programma. Ancora una volta la kermesse, giunta alla sua XI edizione, offrirà in ciascun concerto dei programmi variegati che spazieranno da appuntamenti interamente dedicati alla musica lirica a concerti che proporranno anche operetta, musical e musica cinematografica.

La manifestazione promuoverà eventi in ricordo del 150 ° Anniversario della nascita del tenore Enrico Caruso, i 100 anni della nascita del soprano Maria Callas e i 100 anni della morte di Giacomo Puccini. Uno spazio poi di assoluto rilievo resta quello dei "Family concert", concerti concepiti e pensati per viverli in famiglia ed educare i bambini alla musica fino alla messa scena di un'opera in forma di concerto passando attraverso concerti mirati alla promozione di giovani talenti. I concerti saranno tutti a ingresso libero. Parole di ringraziamento sono state rivolte dagli organizzatori a tutti gli enti, le associazioni e gli sponsor privati per il loro contributo alla manifestazione che renderà più "armoniose" le prossime festività natalizie. Per info dettagliate è possibile scrivere ad assoflute@hotmail.it o contattare i numeri 0776.743033 – 349.1038195 o 339.8300747.