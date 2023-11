Un impegno quotidiano quello dell'Enpa, l'ente nazionale protezione animali, e di tutti gli operatori e volontari che si impegnano per gli animali in difficoltà, per le loro cure, la gestione. Tutto il necessario per aiutare gli amici a quattro zampe. Fondamentale anche l'aiuto di persone di buona volontà e senso di altruismo per contribuire a rendere il servizio e l'impegno dell'Enpa a 360 gradi. In questo contesto rientra l'iniziativa in programma il prossimo 14 dicembre nel locale "La Forchetta ciociara" in contrada I Rotondi al Giglio di Veroli. Appuntamento alle 20.30. Il ricavato sarà, infatti, devoluto per le necessità degli animali in gestione. Per info e prenotazione 3358210188.

Menù classico o vegetariano, bevande incluse (35 euro).

L'Enpa, l'ente nazionale protezione animali è tra le più importanti associazioni protezionistica d'Italia. Possiede sull'intero territorio nazionale numerose proprie strutture di ricovero per animali, attraverso le quali realizza gli scopi sociali di garantirne il benessere e sottrarli al rischio di maltrattamenti, promuovendone l'affidamento a privati oppure curando il recupero degli stessi sotto il profilo medico o psicologico.

In alcuni casi, le strutture dell'Ente sono destinate al ricovero di animali selvatici oppure allo svolgimento di particolari servizi, come ad esempio di pronto soccorso di animali randagi feriti o malati, o il trasporto di animali, tramite mezzi appositamente attrezzati. In alcuni casi, infine, l'Ente ha strutture attrezzate di cura e terapia per animali, nelle quali operano medici veterinari convenzionati, che offrono un servizio sia ai soci, sia alla generalità dei cittadini.