La macchina organizzativa è lanciata ed in piena corsa nella direzione degli eventi che andranno a disegnare le festività natalizie, dell'ultimo dell'anno e dell'Epifania. Perché al di là di ogni aspetto legato alle tradizioni del periodo, Fiuggi rimane pur sempre una città a forte vocazione turistica e questo chiedono quanti decideranno di trascorrere le vacanze in questo lembo di terra della Ciociaria durante le prossime festività.

Ecco quindi il Comune, in collaborazione con l'associazione "Il Borgo", l'Unitalsi, "Tadà Eventi", la Pro loco ed altre associazioni che si sono unite al sodalizio, pronto a presentare un cartellone di eventi con il botto, molto suggestivo, che debutterà il prossimo 8 dicembre e vedrà la sua fine il 7 gennaio del prossimo anno. Cartellone rispetto al quale già circolano tutta una serie d'indiscrezioni molto affascinanti su quanto verrà portato in scena e che gli organizzatori hanno voluto intitolare "Natale a Fiuggi - Un mese di magia".

«Quando la città - spiegano gli stessi organizzatori - si trasformerà nel magico regno di Natale, offrendo esperienze indimenticabili per tutta la famiglia. Ci sarà un ufficio postale dove i bambini potranno scrivere le loro letterine a Babbo Natale e spedirle con il timbro postale ufficiale per poi essere consegnate direttamente al Palazzo di Babbo Natale. Ci sarà anche un laboratorio di falegnameria dove i più piccoli potranno lasciare esplodere la loro creatività e costruire insieme a mamma e papà il loro giocattolo preferito da portare a casa in ricordo di un Santo Natale unico».

«Incantevole si annuncia la scuola degli elfi - aggiungono gli organizzatori di "Natale a Fiuggi - Un mese di magia" - dove sarà possibile scoprire i segreti della fabbrica degli elfi, un luogo frizzante per tutta la famiglia. Prima di tuffarsi dentro il museo del giocattolo: un percorso animato nel quale sarà possibile immergersi nella storia dei giocattoli antichi in un clima di grande fascino per adulti e bambini. Luna park e giardino incantato porteranno i visitatori all'interno di un'atmosfera magica fatta di luci e personaggi a tema per un divertimento senza fine».

Tutto questo e molto altro ancora in una cittadina termale illuminata in quel periodo da migliaia di luci colorate per accogliere in carne ossa il turista più atteso, l'unico e vero padrone di casa, Babbo Natale, quello vero, che a Fiuggi, come è solito fare, soggiornerà per l'intero periodo.