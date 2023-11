Tutto pronto a Roccasecca per la diciottesima edizione delle "Cantine de 'na vota", lo storico appuntamento enogastronomico che si svolge tra i vicoli, le stradine e i largari del borgo Castello. Un appuntamento unico con la tradizione storica e gastronomica che si avvale anche dell'aiuto di una "mappa", scaricabile dalla pagina Facebook della Pro loco, per muoversi agilmente lungo il percorso ideato dagli organizzatori per entrare pian piano nel cuore dell'evento. Un appuntamento organizzato dalla Pro loco di Roccasecca e che si avvale del sostegno del Comune di Roccasecca e della Regione Lazio, è in programma domenica prossima, dalle 12.

Un percorso all'interno del nucleo più antico della città, gustando tante prelibatezze, i piatti della tradizione e del buon vino. Saranno infatti ventitré le postazioni dove sarà possibile mangiare, trovando in ognuna una pietanza diversa. Ad arricchire la giornata mercatini, animazione per i bambini – è previsto anche un servizio di baby parking, "mamma Teodora" – e musica con gli Mbl di Benedetto Vecchio e quella di Alex Spagnoli, Erre Sei e "Chiss Chi so". Possibile anche prenotare visite accompagnate del borgo dove sono presenti le testimonianze legate a San Tommaso D'Aquino, contattando il numero 3381129904.

«Torna la storica manifestazione delle Cantine – spiega il presidente della Pro loco Fabrizio Torriero – un evento unico nel suo genere, che mette insieme la bellezza del borgo Castello con la bontà dei piatti della tradizione roccaseccana. In più tanta musica, animazione e coinvolgimento. Vi aspettiamo numerosi».

«Ringrazio tutti i ragazzi della Pro loco – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Sacco – il loro impegno è encomiabile e sono sicuro che la manifestazione sarà un successo. Roccasecca come al solito mostrerà il suo volto migliore, le sue bellezze e le sue bontà».