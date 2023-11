I benefici dell'acqua alcalina e della sana alimentazione a tutela del benessere metabolico. Il presidente del centro anziani "I Girasoli" di Madonna della Neve Michele Arcangelo Terlizzi invita tutti gli iscritti a partecipare all'incontro. Appuntamento a mercoledì 15 novembre, alle 16 in via Barbagallo 5 a Frosinone, per una riunione con ricercatori e medici nutrizionisti. Interverranno Stefano Marzi, presidente nazionale dell'associazione "Benessere Alcalino", studioso di medicina cellulare epigenetica, Pnei, fisica quantistica, ricercatore accademico Aerec ed esperto di alimentazione alcalina e il dottore Roberto Carchio, medico nutrizionista, agopunture, mind body therapies, thai chi, meditazione mindfulness e qi gong.