Nella sala teatro dell'Accademia di belle arti si terrà oggi alle 16.30 l'incontro "Mani di Sarta – Valle del Sacco: inquinamento e memoria", promosso e organizzato dalla "Compagnia Teatro dell'Appeso", sotto la direzione artistica di Amedeo Di Sora. Previsti interventi a cura dell'attore, autore e regista Andrea Di Palma e del presidente del circolo Legambiente di Frosinone "Il Cigno" Stefano Ceccarelli. Introduzione di Amedeo Di Sora.

L'evento rappresenta il secondo appuntamento della sedicesima edizione della manifestazione "Il teatro e le voci", diretta da Amedeo Di Sora. "Mani di Sarta" rappresenta la personale ricerca da parte di Andrea Di Palma di una nuova memoria di questa terra, un dialogo intimo tra l'attore-autore e Maria, nonna, su quanto accaduto nella Valle del Sacco dagli anni 50 fino a oggi, un dialogo tra i vivi e i morti per ricostruire il volto di questo territorio e provare a "rammendare" quegli squarci profondi che l'hanno, così intimamente, stravolta. Amedeo Di Sora ha parlato di un incontro che è, al contempo, «culturale, artistico ma anche sociale. Per questo abbiamo invitato il presidente di Legambiente Stefano Ceccarelii che, appunto, tratterà poi nello specifico i problemi dell'inquinamento nella Valle del Sacco perché il nostro è un teatro anche di impegno. Il rapporto dell'arte con la società che ci circonda e, quindi, con i problemi sociali, come quello ambientale».

L'evento è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Frosinone, dall'Accademia di belle arti e dall'Automobile Club di Frosinone.