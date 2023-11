Dopo l'apertura della stagione 2023-2024, che ha visto sul palcoscenico del teatro comunale di Veroli il divertente spettacolo de "I Carta Bianca", ci si prepara per il secondo appuntamento in programma domenica prossima alle 18. Questa volta toccherà allo spettacolo di Federico Melis, scritto insieme a Sonia Viviani.



"FOLL.I.A – L'intelligenza artificiale vs Homo Melis" è il titolo dello show che sottolinea quanto l'intelligenza artificiale sia entrata a far parte delle nostre vite e di come la creatività e il mondo dello spettacolo, quindi anche il teatro, ne siano in qualche modo investiti. Interpretato da Daniela Amato, nel ruolo di Zelda, e Ugo De Cesare in quello del manager Rimbaldi, osserveremo come questo regista inaspettato voglia mettere bocca su tutto: musiche, scenografia, testi e addirittura sulle reazioni del pubblico. È da questi presupposti che scaturisce la sfida fra l'Homo Melis e una macchina che vuole imitarlo in tutto e per tutto.

Un altro appuntamento imperdibile al teatro di Veroli, che si veste spesso di attualità e ci conduce, in questo caso, a una riflessione comica sul momento storico che stiamo vivendo e a un confronto, quasi inevitabile quanto necessario, tra quella che è stata la nostra vita fino a oggi e come potrà trasformarsi nel giro di poco tempo.

Gli altri spettacoli

La stagione teatrale proseguirà fino ad aprile. Questi gli appuntamenti in programma (tutti alle 18) da qui alla fine dell'anno. Domenica 19 novembre andrà in scena la commedia di Linda Brunetta "Cosa ti cucino, amore?". Una settimana dopo toccherà a "Intorno al mondo in settantadue giorni – Il viaggio di Nellie Bly". Il 3 dicembre un classico del teatro pirandelliano, "Sei personaggi in cerca d'autore". Gli utlimi due spettacoli dell'anno saranno "Quando i santi arrivano marciando" (con la compagnia dei Santi per la regia di Velia Viti) e "Nell'ardore della nostra camera" (regia di Paolo Orlandelli). Il costo del biglietto è di dieci euro (sette per under 18 e over 65). Info e prenotazioni ai numeri 340.9109655 e 389.1762555.