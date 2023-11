Secondo appuntamento della decima edizione de "Le cantine del borgo" a Strangolagalli. Trentacinque cantine allestite nel centro storico distribuiranno il vino e prepareranno piatti tipici del territorio. Un momento di festa per la comunità locale e per coloro che parteciperanno per rendere omaggio alla vinificazione e alle radici contadine dell'Italia.

Come l'anno scorso, è disponibile una app che guiderà i visitatori attraverso le varie cantine partecipanti, offrendo un elenco dei loro menù e delle specialità disponibili, dai piatti tradizionali alle delizie dolciarie, il tutto accompagnato da un buon vino novello offerto dai produttori locali. L'obiettivo principale degli organizzatori è quello di promuovere il paese e le sue tradizioni, offrendo ai visitatori due giorni all'insegna dell'intrattenimento, dei sapori e nelle storie del borgo.