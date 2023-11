Inizia il countdown per la trentaseiesima edizione della festa del tartufo a Campoli Appennino. Si alza il sipario l'11 novembre. Il programma del primo week-end dedicato a sua maestà il tartufo, prevede dalle 9 apertura degli stand in piazza Umberto I e percorso enogastronomico. Dalle 12 alle 22 apertura stand gastronomico in piazza Umberto I.

Domenica 12 novembre dalle 9 alle 20 apertura stand del tartufo in piazza Umberto I e percorso enogastronomico. Alle 11 nella sala convegni si è svolto il dibattito "Tartuficoltura: tecnica di coltivazione e cambiamenti climatici". Interverranno il professore Leonardo Baciarelli, docente e ricercatore dell'Università di Perugia e Amedeo Policella presidente dell'associazione Tartufai di Campoli Appennino.

Dalle 12 alle 22, sempre in piazza Umberto I, apertura stand gastronomico, alle 13 musica dal vivo con "I Giullari impopolari" a cura della Provincia di Frosinone-Provincia Creativa. Nel pomeriggio alle 14.30 in piazza Fornari la dimostrazione della ricerca del tartufo a cura delle aziende di tartufo di Campoli Appennino. Previsto il servizio navetta e parcheggio camper.

Ma non finisce qui. Un secondo appuntamento con la festa del tartufo, uno degli eventi più rinomati della Ciociaria, è in programma nel week-end successivo, quello del 18 e del 19 novembre. Inoltre per la festa del bianco e nero pregiato si terrà l'apertura dell'area faunistica dell'orso di Campoli Appennino.