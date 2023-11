Torna l'evento enogastronomico che celebra i prodotti tipici locali, la musica popolare, l'arte e il legame tra tradizione e contemporaneità, con un focus speciale sul vino novello, in programma domani e domenica, 4 e 5 novembre.

"Le Cantine del Borgo", giunto alla sua decima edizione, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e del vino. L'obiettivo principale degli organizzatori è quello di promuovere il paese e le sue tradizioni, offrendo ai visitatori due giorni all'insegna dell'intrattenimento, dei sapori e nelle storie del borgo.

Trentacinque cantine allestite nel centro storico distribuiranno il vino e prepareranno piatti tipici del territorio. Un momento di festa per la comunità locale e per coloro che parteciperanno per rendere omaggio alla vinificazione e alle radici contadine dell'Italia.

Come l'anno scorso, è disponibile una app che guiderà i visitatori attraverso le varie cantine partecipanti, offrendo un elenco dei loro menù e delle specialità disponibili, dai piatti tradizionali alle delizie dolciarie, il tutto accompagnato da un buon vino novello offerto dai produttori locali.

Ogni cantina sarà identificata da una insegna che verrà creata dai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Strangolagalli. Il tutto decorato con gli elementi caratteristici dell'autunno e in particolare della vendemmia.

Questa decima edizione offre anche un ricco programma di intrattenimento, con musica e balli popolari che animano le vie del centro storico di Strangolagalli. Gli artisti di strada aggiungono un tocco di magia all'atmosfera, mentre il mercatino dell'artigianato locale offre l'opportunità di scoprire creazioni uniche e autentiche.