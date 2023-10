«Simbolo di pace e di prosperità, l'ulivo è parte inconfondibile del paesaggio della nostra amata Ciociaria. Per questo abbiamo deciso di celebrarlo in una mattinata all'insegna dello sport e del mangiare sano. Vi aspettiamo domenica 12 novembre in piazza Sterbini». L'invito della pro loco. «Trail degli eremi dalle 10, degustazione di olio e gara per il miglior olio di Sgurgola dalle ore 11.

Se hai un uliveto e produci olio, partecipa alla gara per decretare l'olio migliore per il 2023! Vincerai una valutazione gratuita del tuo uliveto da parte dell'esperto Mario Santopadre. Partecipare è gratuito, ti basterà mandare la tua richiesta a sgurgolaproloco@gmail.com, sulla nostra pagina facebook o su whatsapp al 349 464 7355 e ti daremo le info su come prendere parte alla gara. Per chi invece l'olio buono lo ama ma non lo produce, vi aspettiamo per una bella bruschettata in compagnia».