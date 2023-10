L'associazione culturale "Convivium Perenne", che da quasi quindici anni si interessa della diffusione di temi culturali e sociali, ha organizzato per domenica prossima un originale evento dedicato alla cucina giudaico-romanesca. L'appuntamento è in programma alle 11.30 all'hotel ristorante "Bassetto" di Ferentino.

La cucina giudaico-romanesca, che da duemila anni è parte integrante della tradizione culinaria del nostro Paese, riflette più di ogni altra le tradizioni e la religione di un popolo che, sparso per il mondo, è riuscito a costruire la propria identità culturale. Una cucina carica di memoria, una cucina tutto sommato povera, che si tramanda da madre in figlia, da nonna a nipote ed esprime la volontà di trasmettere storia, cultura e amore.

Ebbene, questa grande cucina domenica si incontrerà con la cucina ciociara, anch'essa di antica tradizione, anch'essa povera e altrettanto ricca di memoria, di storia e di sapori. I giornalisti Ruben Della Rocca e Dario Facci ci parleranno delle tradizioni ebraiche e di quelle ciociare, della storia e della cultura di queste due cucine, che gli amici di Convivium Perenne, avranno il privilegio di gustare, grazie allo chef Mino Zarfati dell'osteria kosher "Il Casalino" e di "Bassetto".