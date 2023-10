Alatri, chiesa degli Scolopi a piazza Santa Maria Maggiore, oggi pomeriggio Roberta Fanfarillo ha inaugurato (H)ABITO, la mostra personale che sancisce il suo ritorno artistico nella città natia.

Come nasce (H)ABITO?

«Nasce dall'opportunità di esporre le mie opere nella città che amo. È dal 1998 che non tengo mostre ad Alatri e ne sentivo la… necessità!».

Perché nella chiesa degli Scolopi?

«Ho sempre desiderato questo spazio perché… perché è legato alla mia adolescenza. Il suo portone d'ingresso affiancava quello del mio liceo e ho sempre provato emozione per questa vicinanza che da fisica facilmente diventava, e lo è tuttora, spirituale. Inoltre, l'ambiente della chiesa è piccolo e per questo riesce a regalare un'atmosfera unica avvolgendo chi vi entra. Infine, essendo stata dismessa, gli spazi sono completamente disponibili per essere trasformati a piacere dall'artista».

Perché (H)ABITO?

«Ho cercato, e trovato, una parola che collegasse la nostra storia all'arte, senza riferimenti temporali e spaziali precisi. Il visitatore non deve essere più un soggetto passivo ma deve diventare anch'egli un interprete dell'evento, in modo da creare un dialogo con l'artista attraverso le sue opere. (H)ABITO in latino può essere tradotto in "vivere" e l'artista, vivendo la realtà in cui è immerso, si rende testimone del proprio tempo. Sin dall'antichità, fermata in questa chiesa al tempo del cristianesimo, l'arte si è sviluppata arrivando ai nostri giorni ed è proprio questo percorso logico e storico che desidero rappresentare con le mie opere».

Quali opere espone alla mostra?

«Innanzitutto sono presenti i soggetti che più mi caratterizzano, le figure umane, simbolo per me della bellezza assoluta. Collegate ai soggetti fisici, ci saranno opere che rappresentano i paesaggi interiori, quelli dell'anima, disegnati con colori che individuano precisamente gli stati più profondi del nostro "io"».

Qual è il valore principale della sua produzione?

«Decisamente l'umanità! Mi sono liberata di regole, convenzioni e formalità per raggiungere stati d'animo integri, rappresentanti le mie paure, i miei dubbi ma, anche, i miei piaceri. Si possono individuare, addirittura nella stessa opera, stati d'animo diversi, associati a colori diversi e per ottenere i quali il pennello è stato intriso di pura istintività».

Che cosa è il bello per lei?

«Il bello è la qualità aggiunta della vita, che ci permette di aprirci e sorridere anche quando, forse, attraversiamo momenti grigi. In poche parole il bello esalta e affina la nostra sensibilità, non solo artistica, predisponendola alla gioia. Questa tendenza, poi, acquista vigore tanto più il bello ci è vicino. E quale potrebbe essere un ambiente più intimo di quello che abitiamo?».

Ovvia la prossima domanda, che cosa è l'arte per lei?

«L'arte da una parte è autenticità, dall'altra uno strumento per superare la consapevolezza della propria finitezza, per andare oltre, per cogliere sensazioni e sentimenti che, forse, non sono del tutto spontanei».

Esistono, in base alla sua esperienza, frammentazioni del mercato dell'arte?

«Sì, indubbiamente, ma ho sempre cercato di superarle impegnandomi in prima persona anche nelle dinamiche meno artistiche, rischiando e investendo in me stessa».

Ha un sogno segreto, in campo artistico?

«No, ho solo il desiderio di continuare a creare per sentirmi sempre più vicina alle persone che mi circondano. Per rispondere "chiudendo il cerchio" al nostro dialogo, mi piacerebbe conquistare sempre maggiore umanità, intendendo con questa la socialità più bella, quella dell'amore per e dal prossimo».

In realtà l'evento rinnova solo formalmente il rapporto intimo tra l'artista e Alatri. In effetti Roberta ha nello studio, "Civico 61", un punto di aggregazione molto interessante per tutti coloro, concittadini e non, che desiderano incontrarla e scoprire attraverso le sue parole la forza delle sue opere. Quest'ultima, poi, non traspare solo dai colori stesi sulle tele ma prorompe anche dal calore che promana dalla persona che, come dichiarato nell'intervista, fa dell'umanità il valore principale della vita. Poi, già dal titolo della mostra, (H)ABITO, si nota la propensione dell'artista alla creazione di un ambiente che oggi si definirebbe, con un discutibile termine tanto in voga, confort zone, cioè di un crogiuolo in cui coccolare i visitatori e anche se stessa. Coadiuvata brillantemente dalla scenografa Martina Fanfarillo (un'omonimia del destino, dal momento che non c'è alcuna parentela tra le due donne, ndr), la chiesa degli Scolopi subisce una trasfigurazione logica, storica e artistica pur conservando l'atavica portata umana.