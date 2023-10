Passeggiata didattica e civica dei cani promossa dall'associazione sportiva dilettantistica AmiciMiei di Frosinone in programma domenica a Ripi.

"Una domenica dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari in cui l'associazione sportiva dilettantistica AmiciMiei di Frosinone porterà persone e cani che stanno svolgendo o hanno svolto un percorso educativo presso la struttura della stessa associazione - annuncia in una nota l'amministrazione del sindaco Piero Sementilli - È in programma una passeggiata con valenza didattica e civica presso il centro storico di Ripi, una camminata che si pone l'obiettivo di riconoscere il benessere del proprio amico a quattro zampe e rispettare le giuste regole civiche per una sana convivenza con il luogo. L'iniziativa è aperta agli iscritti dell'associazione e in caso di maltempo sarà rinviata".

Oggi tante attenzioni sono riservate ai cani che spesso sono inseriti nel menage famigliare come membri a tutti gli effetti. I cani, fedeli, di compagnia e affettuosi, riempiono la vita di tante persone per cui è giusto dedicare a loro una giornata così che le persone che hanno la fortuna di condividere tali gioie possano incontrarsi, confrontarsi e trascorre momenti di comunione indimenticabili.