Con l'estate ormai alle spalle si chiude la stagione degli spettacoli per la Live music eventi, che, in collaborazione con la Newtalent, organizza ancora una volta una serata "sotto le stelle" all'insegna della musica. L'appuntamento è alle 19.45 al teatro della cattedrale di San Salvatore, in via Roma a Terracina, dove sarà di scena il "Canto di inizio autunno". L'evento, presentato dal "Renato Zero ciociaro" Fabio Fax si aprirà con la finale del concorso canoro, in cui si esibiranno gli allievi della maestra di canto Marta Mastracco. A seguire allieteranno il pubblico gli ospiti Oreste Datti, conosciuto come "il Califfo ciociaro" e Carlo Maddaleni. La serata si concluderà con un'esibizione del manager dello staff tecnico Simone Campioni sulle note dei Negramaro.