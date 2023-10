Un divertimento "da paura" a Cassino fino a fine mese, compreso il primo di novembre. È stato infatti allestito nell'accogliente struttura del Hawaii Park, in via Sferracavalli, il villaggio "Halloween Park", in tema con un evento che risale al 1745, dal significato "sera dei Santi" della parola Halloween. La bellissima iniziativa, che richiamerà l'attenzione di grandi e piccoli, è stata organizzata da HN Eventi, che mette insieme la fattiva collaborazione tra Hawaii Park, La Meta Lux di Roccasecca e Rossi Stage.

Il villaggio - dopo la giornata di ieri - si potrà visitare nelle giornate del 21, 22, 28, 29 e 31 ottobre a cui si aggiunge l'evento speciale del primo novembre. Nei giorni previsti "Halloween Park" si potrà visitare dalle undici alle venti. Ieri l'inaugurazione.

Così come avvenuto nella giornata di ieri anche il 31, dalle 20 alle 23, ci sarà il dj set con musica anni 90, in collaborazione con Radio Antenna Verde, emittente radiofonica ufficiale dell'evento.

Nel villaggio ci saranno tanti spettacoli, attrazioni ed animazioni per tutta la famiglia, con l'intrattenimento dei bravissimi e professionali animatori con giochi, baby dance, e spettacoli tenuti dall'associazione Valle Magic. Al termine della visita tutti i bambini riceveranno in dono una zucca da portare a casa come ricordo della giornata. Tutto da scoprire invece l'evento speciale del primo novembre, una vera e propria sorpresa. La città di Cassino e tanti altri centri della provincia, dunque, si apprestano a vivere un ottobre tutto all'insegna del puro divertimento in tema con Halloween, nello spettacolare villaggio allestito con tanto impegno e professionalità nella suggestiva cornice dell'Hawaii Park.