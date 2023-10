Colfelice continua le celebrazioni per festeggiare i 100 anni della nascita del Comune preparandosi al terzo appuntamento della manifestazione "Colfelice tra storia, musica e folklore". L'evento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale con in testa il sindaco Bernardo Donfrancesco che si è avvalso della Consulenza artistica del flautista Fabio Angelo Colajanni, è stato realizzato con il contributo della Regione Lazio, di Lazio Crea e il patrocinio della Provincia di Frosinone.

Domenica 15 Ottobre, alle ore 18.00, andrà in scena il terzo e ultimo appuntamento della kermesse dal titolo "Dalle macerie della guerra alla globalizzazione".

Sarà il giornalista scrittore Fernando Riccardi a proseguire il racconto lasciato in sospeso nel corso della prima serata, partendo dagli eventi storici che hanno caratterizzato la storia d'Italia e del territorio ciociaro dagli anni quaranta fino ai giorni nostri. Ancora una volta protagonista sul palco sarà la voce del musicista, cantante, attore e studioso delle tradizioni popolari Nando Citarella. Ad affiancarlo questa volta, oltre il flautista Fabio Angelo Colajanni e la pianista Leonora Baldelli che ha curato il progetto musicale della serata, ci sarà il ritmo delle percussioni di Tommaso Capuano. Così come avvenuto nell'ambito di ogni appuntamento, il pubblico avrà modo di essere "parte attiva" della serata intonando con gli artisti alcune tra le più celebri canzoni che hanno segnato la storia dagli anni quaranta fino ai giorni nostri.

L'evento sarà a ingresso libero e si terrà nel piazzale davanti alla sede comunale. In caso di maltempo l'organizzazione garantisce comunque lo svolgimento della serata all'interno della sala consiliare o del vicino palazzetto dello sport.