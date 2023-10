Villa Santa Lucia è un paese vivo e vivace che prosegue nella ricerca di una crescita sociale che nella stagione estiva, appena trascorsa, presenta un bilancio i cui numeri esprimono sicuramente concrete positività. Con un doveroso ringraziamento a tutti gli amministratori comunali e, in primis, al neo sindaco Orazio Capraro, al presidente dell'associazione Anziani Santa Scolastica Luigi Capogna e a tutto il consiglio direttivo, alle compagnie teatrali della provincia, ai tanti sponsor come Mavater srl, Sm Sistem, Edil 2005 srl, Onoranze Funebri D'Aguanno, alla XV Comunità Montana Valle del Liri, la Banca Popolare del Frusinate, Medion Risto Pub, Central Bar di Pelagalli Tonino, Supermercati Conad Archi e Cassino Nord della famiglia Napolitano e a tutti coloro che in ogni maniera, con il loro contributo, hanno consentito la riuscita delle manifestazioni estive.

Un'estate vissuta appieno con oltre 30 eventi gratuiti allestiti anche dalle altre associazioni del territorio come "Il Laghetto", Agorà e Andromeda con feste, eventi teatrali, spettacoli di cabaret, manifestazioni culturali, sociali e sportive oltre ogni più ottimistica previsione. Numerosi i visitatori e i tanti emigranti che, per tutta l'estate, ritornando nel loro antico borgo natio, hanno reso questo territorio vivo, appassionato, partecipe, divertente e anche buongustaio. La macchina organizzativa ha funzionato a meraviglia con il sostegno dei tanti operatori commerciali della zona e il supporto istituzionale anche della Comunità Montana "Valle del Liri" nella persona del Commissario Rossella Chiusaroli.

Il sindaco Orazio Capraro unitamente al Presidente Luigi Capogna dell'associazione Anziani hanno voluto esprimere la loro grande soddisfazione dichiarando all'unisono: «L'estate villense sarà sempre più un contenitore di manifestazioni che già da quest'anno abbiamo voluto istituire per richiamare l'attenzione di un vasto e variegato pubblico attraverso manifestazioni sportive di interesse nazionale, ottima musica, prelibatezze culinarie e grande attenzione per l'arte, la cultura, il teatro, canti e tradizioni popolari. Vogliamo pubblicamente ringraziare tutti i collaboratori, gli enti istituzionali, le varie Associazioni e le realtà commerciali che con il loro sostegno ci hanno permesso di realizzare un programma che ha sicuramente accontentato quanti hanno avuto la fortuna di partecipare alle tante spettacolari performance iniziate il 29 giugno».