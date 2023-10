Sapori e mestieri: parte stasera un fine settimana all'insegna del buon cibo e della tradizione. Una stesa fragrante e profumata in una mano e gli occhi puntati sulle maestranze al lavoro nei tanti stand che saranno allestiti per questo duplice evento che si terrà oggi e domani nel centro di Strangolagalli.

Infatti alla tradizionale "Sagra della stesa", giunta alla venticinquesima edizione, farà compagnia la "Giornata dei mestieri", terzo appuntamento di un progetto volto ad esaltare le bellezze artigianali e promosso dall'associazione "Radici Future". Al grande impegno della Pro loco, veri e propri punti di riferimento per la valorizzazione del tessuto locale e del patrimonio storico, si aggiunge il contributo attivo del gruppo "Radici Future".

L'associazione in prima linea per la promozione di eventi di natura sociale, è impegnata a tutto campo per rendere le origini una memoria indelebile da intessere nella costruzione del domani. Non a caso i punti cardine da cui muove l'attività della realtà associativa sono memoria, identità e innovazione, come recita il claim nel loro logo. Con la fusione dei due eventi, Pro loco e "Radici Future" puntano a far conoscere Strangolagalli a un pubblico sempre più vasto, tanto da andare oltre i confini provinciali, contribuendo alla sua crescita e alla promozione del territorio.

Con una partecipazione sempre numerosa e sentita in tutte le edizioni passate, le due realtà possano dire di aver centrato un mix vincente tanto che il weekend vedrà il patrocinio dell'Unpli, della Provincia di Frosinone e del Comune di Strangolagalli. In piazza Elena sarà possibile gustare la stesa preparata al momento e frutto di un impasto di elementi semplici che la rendono una pietra miliare della tradizione gastronomica ciociara. Intorno gli spazi espositivi degli artigiani, che terranno delle vere e proprie esibizioni per accompagnare i partecipanti in tutte le fasi di lavorazione delle creazioni manuali. A inebriare di arte l'atmosfera ci penserà l'Accademia delle belle arti di Frosinone.

Domani, tra le 16 e le 18, sarà possibile partecipare al laboratorio artistico dedicato proprio alla "Giornata dei mestieri", un'occasione che permetterà a quanti vorranno di usare pennelli e colori per disegnare e dipingere con gli artisti dell'Accademia. La parentesi artistica sarà per bambini, ragazzi e non solo: la sperimentazione creativa è aperta a tutti.

Il connubio con l'istituto, già avviato negli scorsi appuntamenti, è la dimostrazione di come diverse realtà possano collaborare in armonia e restituire un evento pieno di stimoli, attività e bellezza. «Vogliamo raccontare la vocazione imprenditoriale del nostro paese, esaltarne la bellezza e porre l'accento sulla grande valenza dell'artigianato locale – hanno sottolineato gli organizzatori – Quale migliore occasione per organizzare una "Giornata dei mestieri" se non la "Sagra della stesa", un appuntamento non solo per la città ma per tanti avventori. Vi aspettiamo numerosi».