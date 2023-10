Il grande pivot, la maglia numero 14. Parole che a Veroli hanno un nome ed un cognome: Luciano Iannarilli, giocatore, allenatore, ma soprattutto ambasciatore della passione per la pallacanestro.

La Veroli sportiva, quella che si sente a suo agio solo su un campo regolamentare con in mano una palla a spicchi, rende omaggio alla sua indimenticabile figura con "Tutti uniti intorno al Grande Pivot", il primo "Memorial Luciano Iannarilli".

L'evento si terrà domani, 7 ottobre, dalle ore 18, nella tensostruttura "Palacoccia" e onorerà sul campo, giocando quello sport che è stata tutta la sua vita, la memoria del grande pivot, scomparso prematuramente qualche mese fa.

Luciano Iannarilli rappresenta un'icona del basket verolano, ai cui fasti ha contributo come giocatore, ma anche come allenatore nel settore giovanile, punto di riferimento e fonte d'ispirazione per tanti ragazzi di diverse generazioni.

Per mantenerne vivo il ricordo, due squadre, composte dai suoi amici, dai compagni di squadra, dai suoi allievi, scenderanno sul campo del "Palacoccia" indossando tutti la maglia numero 14. Il suo numero. A guidare le due formazioni, ci saranno i coach Roberto Zeppieri e Corrado Senia, allenatori di punta del basket che con Luciano Costantini hanno rappresentato la storia locale di questo sport.