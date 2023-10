"Caro me, ti scrivo... Oltre le parole" è il titolo del corso di scrittura terapeutica con il metodo Scarpante. Sarà presentato domenica 8 ottobre alle 17.30 nella biblioteca comunale "Modesto Galante" nel parco fluviale a Isola del Liri. Il corso avrà il compito di trasmettere conoscenze teoriche e pratiche relative all'uso della scrittura nella sua funzione terapeutica, attraverso l'utilizzo del metodo Scarpante. L'evento sarà condotto da Alessio Silo, dottore in psicologia clinica e della salute, operatore, facilitatore in scrittura terapeutica e autore.

Di seguito le date degli incontri: per i ragazzi, dagli 11 ai 13 anni di età, tutte le domeniche dalle 10 alle 12 il 15, 22 e 29 ottobre e il 5, 12 e 19 novembre. Per gli adolescenti, dai 14 ai 17 anni, il corso si terrà tutte le domeniche dalle 16 alle 18 nei giorni 15, 22 e 29 ottobre e il 5, 12 e 19 novembre.

Per gli adulti, invece, di sabato e precisamente il 14 ottobre, 21 e 28 ottobre, il 4, 11, 18, 25 novembre e il 2 e 9 dicembre. Parte del ricavato delle iscrizioni andrà in beneficenza al comitato provinciale dell'Unicef di Frosinone.