Ci siamo. L'attesa è finita. Il vino torna a "farsi strada" da stasera nel cuore della frazione di Colli.

Tradizione, degustazione, musica e tante novità per la sedicesima edizione di uno degli eventi più rinomati della Ciociaria, la "Strada del vino". Ad organizzare la due giorni è la dinamica associazione "Oasi dei giovani".

Un evento che ogni anno coinvolge le cantine locali, che aprono le porte ai visitatori per far conoscere i loro prodotti e la loro storia.

Ben trentadue cantine, vino produzione dell'associazione culturale "Oasi dei giovani", cantina Monticiana, cantina casale Caira. Inoltre sarà presente anche il vino spumante cuvée prodotto dall'associazione "Oasi dei giovani".

Saranno presenti trentadue postazioni di assaggio, e per ogni persona partecipante alla manifestazione, che prenderà il sacchetto con il bicchiere, la possibilità di vincere premi.

Spazio anche alla musica popolare e all'hitmania dance.

La strada del vino nel borgo di Colli, è una delle tappe più interessanti dedicata agli amanti del vino.

La tradizione

La vendemmia è un'antica tradizione che si rinnova ogni anno nei territori dove si produce il vino.

Tra questi, spicca la Ciociaria, una terra ricca di storia, cultura e bellezza paesaggistica. Qui, l'uva è coltivata con cura e rispetto, seguendo i ritmi della natura e le tecniche tramandate di generazione in generazione.

Il vino che ne deriva è un dono prezioso, che esprime il carattere e la passione dei suoi produttori.

Per celebrare questo legame tra terra e vino, ogni anno si svolge l'evento "La strada del vino a Colli".

Un evento che offre anche l'occasione di scoprire le bellezze artistiche e naturali del territorio, attraverso percorsi interattivi, degustazioni.

La strada del vino a Colli è un'esperienza unica, che permette di entrare in contatto con una realtà autentica e affascinante, dove il vino è cultura, tradizione e convivialità.

Come detto non mancherà la musica. Stasera si esibiranno "Frontiere del sud" e "Affa Affa Brothers". Domani "Kiss ki show" e "Hitmania 90 inglouriousivan".

Dunque non resta che raggiungere il centro storico della frazione di Colli per gustare buon vino, prodotti tipici e immergersi nella tradizione portata avanti grazie all'impegno e alla dedizione dell'associazione culturale "Oasi dei giovani".

Un'associazione in prima linea per il territorio, per la comunità, per le tradizioni e per la valorizzazione del territorio. Appuntamento stasera e domani con la sedicesima edizione dell'atteso appuntamento che ogni anno richiama tantissime persone a Colli, che arrivano anche da molti paesi della Ciociaria e non solo.