Cibo, musica dal vivo, dj set, artisti di strada, animazione e arte: venerdì e sabato dalle 20 a mezzanotte Frosinone Alta sarà la capitale dello street food d'autore.

L'evento, patrocinato dall'amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico (Rossella Testa) e al commercio (Valentina Sementilli), è organizzato dall'associazione Frosinone Alta con la collaborazione della Pro loco di Frosinone. Lo Street food coinvolgerà piazzale Vittorio Veneto, corso della Repubblica, largo Amendola, largo Turriziani, via Maccari, via Angeloni fino a piazza S. Ormisda. L'area sarà animata da oltre 60 stand. In più, il percorso sarà arricchito da postazioni musicali, con dj e musica dal vivo, street band itineranti e ballerini, per una proposta adatta a tutte le età, con l'animazione per i più piccoli di Enrico Pro e gli artisti di strada Mago Mix, Lorenzo, giocoliere Scorza.

«Il centro storico – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli – rappresenta un'area che l'amministrazione considera strategica. Oggi la gente si è innamorata nuovamente della parte antica del capoluogo e il centro storico è tornato di nuovo appetibile, recuperando la sua dimensione di polo attrattore. Ciò è accaduto in ragione del grande lavoro di studio e programmazione portato avanti dall'amministrazione comunale, tramite l'assessorato ad hoc in sinergia, come in questo caso, con il commercio e con tutti i settori comunali. L'obiettivo è proseguire su questo percorso di crescita, a beneficio dell'intera città».

«L'impegno dell'amministrazione comunale – hanno dichiarato gli assessori Testa e Sementilli – è dare spazio e visibilità a manifestazioni di alto livello e che promuovano il nostro bellissimo territorio, e lo Street food d'autore, con il suo ricco calendario di attività e iniziative, rientra pienamente in questa categoria. L'evento presenta un elevato impatto locale, e offre una vasta gamma di opportunità culturali e ricreative, dando il giusto risalto inoltre alle diverse specificità e ai prodotti del territorio».

L'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi ha sottolineato: «Le diverse opere e infrastrutture che l'amministrazione comunale sta realizzando nel centro storico valorizzeranno ulteriormente l'attrattività dell'area. Prime fra tutte, la riqualificazione dei Piloni, in precedenza ferma da circa trent'anni, che questa amministrazione, insieme al rifacimento della piazza di Largo Turriziani, sta portando avanti. Da menzionare inoltre il teatro Vittoria, che è stato recuperato e presto verrà consegnato alla cittadinanza».

Il programma

Si parte venerdì alle 20 con l'apertura degli stand. Dalle 21, in piazza Vittorio Veneto, spettacoli di danza a cura di Hip Hop Accademy (urban dance, hip hop, break dance, videodance) & Dance Lab (classica, moderna e contemporanea). Nella stessa location, selezione musicale di Raf dj. Corso della Repubblica dj set di Kenny Bizzarro & Joe Picasso. In largo Amendola, dj set di Zurko. Largo Turriziani, animazione per bambini con Enrico Pro. In largo San Silverio blues con Iron Wood, in largo Sant'Ormisda, Wood around Springsteen (American rock & folk). Via Maccari street market (artigianato artistico).

Via del Carbonaro Centro Inter Arte (mostra di pittura). Alle 23, largo Amendola, dj set King of the Night & Zurko. Sabato via Minghetti, dj set di Simone Barone. Dalle 21, in piazza Vittorio Veneto, coreografie a cura di Hip Hop Accademy (urban dance, hip hop, break dance, video dance) ed esibizioni di Asd Aerial dance lab di Fabiana Protani e giocoliere Scorza. A largo Amendola esibizione The wall wake park, dj set Zurko. A largo Turriziani, performance artisti di strada con Enrico Pro, Mago Mix e Lorenzo. A largo San Silverio, Fabcaster (chitarra elettrica), largo Sant'Ormisda, body painting a cura di Silvia Tavelli.

Ore 22, piazza Vittorio Veneto, dj set di Kenny Bizzarro & Daniele Palombo. Alle 22.30 largo Amendola, dj set Zurko & King of the Night. A largo San Silverio dj set Tony Maione e Lello Cacciola. Via Maccari street market (artigianato artistico). In via del Carbonaro Centro Inter Arte (mostra di pittura). Al link https://www.calameo.com/books/004304528cf14a68c3fa9 sono disponibili tutte le informazioni utili, dalla mappa degli stand al programma, passando per le indicazioni sui parcheggi e il servizio navetta no stop (parco Matusa – piazza VI dicembre e de Matthaeis-viale Roma-Piazzale Vittorio Veneto).