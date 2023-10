Un successo straordinario per le "Cantine del borgo". L'ormai tradizionale manifestazione ha visto anche quest'anno fare il pieno di visitatori nell'incantevole borgo medievale della cittadina di San Tommaso e Giovenale.

«Il successo di una intera comunità che si è ritrovata nel desiderio di contribuire ad affermare il valore identitario delle nostre tradizioni e della nostra cultura - ha commentato il sindaco Fausto Tomassi - A nome di tutta l'amministrazione comunale intendo ringraziare e rivolgere pubblicamente un plauso ai componenti dell'associazione "Chiss d'Aquin" per la perfetta riuscita dell'evento "Cantine del borgo" che ha permesso a tutti noi di godere in pienezza di due serate all'insegna dell'allegria e della condivisione. Ma all'associazione "Chiss d'Aquin" va anche il merito di aver coinvolto tutte le associazioni presenti in città, le aziende agricole del nostro territorio e le attività legate alla ristorazione e all'enogastronomia, nonché le associazioni che operano nel sociale e nella promozione della nostra cultura. A tutte dico grazie, invitandole a continuare nel solco di questo percorso perché la nostra amministrazione intende riconoscere e promuovere ogni forma di associazionismo che intenda aiutarci a rilanciare e a diffondere la conoscenza del nostro prezioso patrimonio storico-architettonico e culturale».

Soddisfazione, quella espressa anche dall'associazione aquinate "Chiss d'Aquin" (nata ufficialmente nel dicembre del 2021) che si è resa già protagonista di importanti iniziative. «Un grande successo, non ci aspettavamo tutta questa gente - ha spiegato Manuel Tomassi, presidente dell'associazione "Chiss d'Aquin" - Per noi si trattava del primo grande evento, siamo contenti che il popolo aquinate abbia risposto in modo così significativo alla nostra iniziativa. Il nostro intento, prosegue, era quello di rivalutare le nostre radici attraverso l'enogastronomia, rivisitando i piatti tipici di una volta, che rappresentano un segmento importante di storia della nostra amata Aquino».