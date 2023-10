Strangolagalli in festa sabato 7 e domenica 8 ottobre per la "Sagra della stesa" e la "Giornata dei mestieri", organizzate congiuntamente dalla Pro loco e dall'associazione "Radici Future".

Due iniziative che viaggiano all'unisono e puntano ad unire tradizione e giovani generazioni, divertimento e consapevolezza delle proprie radici, per una valorizzazione del territorio che si mantiene viva nel tempo.

«La "Sagra della stesa", giunta alla sua venticinquesima edizione è ormai diventata una delle principali manifestazioni gastronomiche della zona che negli ultimi anni ha raccolto la partecipazione di un numero sempre maggiore di visitatori affascinati non solo dalla prelibatezza del prodotto locale, realizzato con amore, sapienza ed esperienza dalle massaie del posto, ma anche dall'ambiente sereno, dall'accoglienza e dalla cordialità degli abitanti del paese», dicono con entusiasmo gli organizzatori. Un impasto semplice, dove bastano acqua, farina e un pizzico di sale per creare una meraviglia culinaria tutta da friggere, che si trascina dietro la storia e la tradizione della nostra terra.

Anche quest'anno la manifestazione si terrà contemporaneamente alla "Giornata dei mestieri", evento ideato e organizzato dall'associazione per la cultura e la promozione sociale "Radici Future" giunto alla terza edizione, che vuole promuovere l'artigianato e le attività locali, mantenendo vive le proprie tradizioni. L'evento, presentato per la prima volta nel 2019, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, è tornato in grande spolvero e con notevole successo lo scorso anno, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi. Proprio l'associazione ha voluto estendere l'invito a partecipare, spiegando cosa potranno trovare i partecipanti.

«La "Giornata dei mestieri" richiama la vocazione imprenditoriale del paese, focalizzando l'attenzione sull'artigianato locale, mediante un'esposizione dei prodotti realizzati, con rigore e maestria, dagli artigiani. Negli spazi espositivi che saranno allestiti in strada, pertanto, si potranno osservare e ammirare le creazioni manuali e le opere d'arte degli espositori. Vi sarà, poi, la possibilità di assistere all'esibizione degli artigiani durante lo svolgimento del proprio lavoro, permettendo ai presenti di poter partecipare attivamente e di scoprire da vicino tutte le fasi di realizzazione di uno specifico prodotto.

Con la fusione dei due eventi la Pro loco e l'associazione "Radici Future" si pongono l'obiettivo di far conoscere Strangolagalli a un pubblico sempre più vasto, al fine di andare oltre i confini provinciali, contribuendo alla sua crescita. Il successo di pubblico e di partecipazione riscosso nelle edizioni precedenti è confermato dal patrocinio che la manifestazione ha ricevuto dall'Unpli, dalla Provincia di Frosinone e dal Comune di Strangolagalli».

L'evento sarà allietato da intermezzi musicali di artisti emergenti per due giorni di cibo popolare e scoperta delle maestranze. L'associazione Radici Future, come richiama il suo ossimorico nome, muove da un'idea di promozione sociale forte dell'identità territoriale da valorizzare in sinergia con altre realtà attive sul territorio in virtù di una cooperazione vincente.