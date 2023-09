Basta farsi un giro per la contrada di Sant'Angelo in Villa per rendersi conto della devozione che unisce tutti, ogni generazione, alla festa di San Michele Arcangelo. E per i festeggiamenti di quest'anno è stato stilato un ricco programma che ha entusiasmato grandi e bambini. Programma di eventi che si concluderà domani sera. E se ci sono stati partecipazione, unione, aggregazione, divertimento, momenti di riflessione, di incontro, fede, si deve in particolare al comitato, composto soprattutto da giovani che con impegno e dedizione hanno organizzato eventi che non hanno deluso le aspettative.

Partecipazione anche agli appuntamenti religiosi e alla processione con la statua di San Michele Arcangelo per le vie della contrada e alle messe celebrate dal parroco don Stefano Di Mario e da altri sacerdoti che si sono alternati durante queste giornate di festa. Partecipazione anche ai vari momenti di riflessione organizzati. Ma la festa continua. Altre due giornate in programma.

Stasera corona angelica, poi seguirà la celebrazione della messa di ringraziamento e per quanto riguarda il programma civile, appuntamento alle 21 con la rappresentazione teatrale in dialetto ciociaro "Green pass" dell'associazione "Gl Manecut". Domani memoria di Santa Teresina del Bambino Gesù e inizio del mese missionario. Al mattino messe come ogni domenica. Alle 18 "risalita di San Michele" e recita della corona angelica, alle 18 la messa. A seguire tutti a gustare la stesa con la mortadella.