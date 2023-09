Un circuito ad anello, due ingressi e 29 stand enogastronomici: l'Aps "Contrade ripane" ufficializza il percorso delle "Cantine di Ripi", l'atteso appuntamento in programma nei giorni 14 e 15 ottobre prossimi, in vista del quale l'associazione lancia un invito soprattutto ai giovani del paese affinché contribuiscano all'allestimento dell'evento.

«È arrivato il tanto atteso evento che tutti aspettavamo - annuncia ‘Contrade ripane' in una nota - e non possiamo fare a meno di ringraziare le attività che hanno contribuito all'organizzazione delle "Cantine di Ripi". Siamo certi della grande riuscita perché tutto ciò che si fa con passione non può venire meno. Vi aspettiamo numerosi per due giorni all'insegna del divertimento e del buon cibo. Rivolgiamo un invito a collaborare, specialmente ai giovani, per dare una mano nell'allestimento dell'evento».