Anche Frosinone si prepara, nell'ambito della Settimana della scienza, per la "Notte europea dei ricercatori" in programma domani. Per la prima volta le iniziative non si terranno elle aule del polo didattico dell'ateneo di Cassino ma in diverse location di Frosinone alta.

Alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa erano presenti il sindaco Riccardo Mastrangeli, l'assessore al centro storico Rossella Testa e i docenti dell'Università di Cassino Michele Grimaldi e Carlo Russo.

Il tema è "LEAF – heaL thE plAnet's Future", e gli argomenti trattati riprenderanno gli obiettivi del Green Deal Europeo. L'evento è organizzato dall'Università cassinate e dall'Associazione laureati dell'ateneo.

«La ricerca non è solo un'attività condotta nelle aule universitarie o nei laboratori dalla tecnologia più avanzata – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli – La scienza è anche divertente, accessibile, risolutiva, è aperta a tutti e parla a tutti, a tutte le età. Grazie al calendario di iniziative promosso anche nella nostra città sarà possibile approfondire tematiche di grande interesse e confrontarsi su temi, come la sostenibilità ambientale, a cui la nostra amministrazione tiene particolarmente».

«L'amministrazione Mastrangeli – ha dichiarato l'assessore al centro storico Rossella Testa – ha forte sinergia di intenti con Università di Cassino. Con l'ateneo, del resto, il Comune di Frosinone ha in precedenza firmato dei protocolli d'intesa per ribadire l'impegno unitario a beneficio dell'intero territorio e anche di uno sviluppo maggiore del polo universitario di Frosinone, nel centro storico del capoluogo, oggetto del Piano di Gestione Frosinone Alta».

Il programma

Questo il programma: dalle 16.30 alle 17.45, al bar Tucci, si terrà il dibattito "Il futuro del cibo", moderato da Dario Facci. Interverranno il prof. Michele Grimaldi, Rossella Testa, la professoressa Patrizia Papetti, il prof. Carlo Russo e Vincenzo Tiscia, dell'ordine dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio. Dalle 18 alle 19, al ristorante la Taverna, si terrà il dibattito "Misurare, risparmiare e condividere energia", moderato da Giovanni Del Giaccio. Interverranno Michele Grimaldi, Riccardo Mastrangeli, Stefano Ceccarelli, presidente di Legambiente Frosinone, e il prof. Gino Cortellessa. Infine, dalle 19 alle 20, al Polo nord di largo Turriziani, si terrà il focal point su materiali compositi, innovativi e sostenibili, a cura di Luca Sorrentino, professore di tecnologie e sistemi di innovazione.