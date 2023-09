Quarta "Sagra dell'uva", l'appuntamento è per il 7 e l'8 ottobre prossimi.

Annuncia l'atteso evento il sindaco Alfonso Santangeli che comunica: «Vi aspettiamo alla quarta "Sagra dell'uva". Quest'anno, l'evento sarà ancora più ricco, avremo due giorni di puro divertimento alla riscoperta delle nostre tradizioni. Faremo un tuffo nel passato e gusteremo le prelibatezze del territorio, sapientemente cucinate dalle donne delle nostre contrade. In questi giorni - prosegue il primo cittadino - c'è grande fermento in tutto il paese, dove ogni contrada sta preparando il proprio carro.

Di fatto, la festa è già iniziata. Un ringraziamento va all'associazione "I Viandanti" per l'ottimo lavoro che svolge sul nostro territorio. Un grande in bocca al lupo a tutte le contrade insieme a un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando alla costruzione dei carri e alla preparazione dei gustosi piatti locali. Vorrei ringraziare anche il personale municipale, che farà quanto necessario affinché la manifestazione patrocinata dal Comune possa svolgersi nel migliore dei modi e in sicurezza». Quindi, Santangeli conclude con un invito: «Mi raccomando, non mancate». Sicuramente un appuntamento da non perdere, per trascorrere due giornate tra buona cucina e tanta allegria.