Dopo il successo del primo appuntamento svoltosi lo scorso 17 settembre a Colfelice, che ha visto sul palco il celebre Nando Citarella affiancato da Fabio Angelo Colajanni al flauto e ottavino e Leonora Baldelli al pianoforte, con gli interventi storici a cura del giornalista scrittore Luca Fraioli, è tutto pronto per il secondo appuntamento in programma nel cartellone degli eventi predisposto dal Comune di Colfelice per le celebrazioni del centenario. Venerdì 29 settembre, alle ore 21, nel piazzale antistante la sede comunale, andrà in scena il concerto dal titolo "Dai cori della tradizione popolare ai più bei cori d'opera", un programma che coniugherà la tradizione popolare alle più celebri pagine operistiche corali. Sul palco il Coro "Collegium Musicum Vox Angeli" diretto da Fabio Pantanella e la voce solista del mezzosoprano Angela Nicoli reduce da una tourneè in Giappone con il Teatro dell'Opera di Roma.

L'accompagnamento musicale sarà affidato ai musicisti del Liri Ensemble composto da Fabio Angelo Colajanni al flauto, Marco Palmigiani al violino, Roberta Palmigiani alla viola e Donato Cedrone al violoncello, con Diego Alfonso al pianoforte. L' evento, organizzato dall'Amministrazione Comunale con in testa il Sindaco Bernardo Donfrancesco, il contributo della Regione Lazio, di Lazio Crea e il patrocinio della Provincia di Frosinone, è inserito nell'ambito della manifestazione "Colfelice, tra storia musica e folklore" che si snoderà nella città frusinate fino al 6 Dicembre 2023, data in cui si celebreranno i cento anni dalla Fondazione del Comune.

"Ho fortemente voluto degli eventi musicali che fossero legati anche alla nostra terra così da presentare un programma che potesse ricordare ancora di più il legame con le nostre radici", queste le parole del Sindaco Bernardo Donfrancesco. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e sono organizzati con la consulenza artistica del Maestro Fabio Angelo Colajanni. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella sala consiliare o all'interno del Palazzetto dello sport.